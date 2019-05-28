У Росії атлет помер, впустивши на себе штангу в 180 кг: момент потрапив на відео

Трагічний епізод трапився на відкритому чемпіонаті міста Шахти з пауерліфтингу. Російський спортсмен помер, впустивши на себе 180-кілограмову штангу.

Ігор Галушкін, який виступав у категорії 90 кг, виконував жим лежачи і не втримав снаряд. Асистенти, які повинні були страхувати спортсмена не впоралися з своїми обов'язками і штанга розірвала йому діафрагму, зламавши кілька ребер.

Галушкіна доставили до відділення міської лікарні, занадто пізно діагностувавши страшну травму. Через нетривалий час атлет помер. У нього залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський спортсмен Ярослав Радашкевіч отримав страшні травми на змаганнях з пауерліфтингу, які пройшли в Хабаровську.

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