У РФ 95% бійців сидять на допінгу, – росіянин з UFC

Російський боєць UFC з вірменським корінням Арман Царукян заявив, що у його співвітчизників не складається кар'єра в найбільшому промоушені в змішаних єдиноборствах через допінг.

"Іноді у російських бійців не йде в UFC через заборонені препарати. Якщо говорити чесно, в Росії 90-95% бійців сидять на допінгу. Як би ми не хотіли це говорити, але це правда. Якщо суперник на допінгу, а ти ні, то ти його не вивезеш, як би ти не хотів", – розповів Царукян в інтерв'ю на YouTube-каналі" Вісник MMA ".

Він зазначив, що через допінг поєдинки російського промоушена АСА іноді бувають цікавішими, ніж в UFC.

"Якщо подивитися уважніше, то в АСА іноді бувають бої цікавіше, ніж в UFC, тому що люди не відключаються. Іноді дивишся, коли людина після п'яти нокдаунів знову встає і б'ється. У UFC такого, як мені здається, вже не побачиш", – підсумував Царукян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про допінг у російському MMA висловлювався Федір Ємельяненко.