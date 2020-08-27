У Росії 180-кілограмовий Пельмень за 6 хвилин не нокаутував суперника-"малюка"

Максим Іншаков Інші види спорту 21:20, 27.08.2020 Оновлено: 21:21, 27.08.2020

Відомий російський фрік-боєць Василь Камоцький, відомий під прізвиськом Пельмень, виграв кулачний поєдинок в рамках фіналу третього сезону Punch Club проти Корнія Тарасова.

Бій привернув увагу любителів через габарити опонентів. 180-сантіментровий Пельмень важить 180 кілограмів, зріст і вагу Тарасова – 170 сантиметрів і 61 кілограм. Незважаючи на значну різницю, поєдинок тривав шість хвилин – Камоцький так і не нокаутував суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Камоцький взяв участь в турнірі по ляпасів "Кам'яні обличчя", де воював з бразильським бійцем змішаних єдиноборств Вагнером Мартінсем, відомий як Зулузіньо.

41-річний важкоатлет і росіянин, який неодноразово ставав чемпіоном подібних змагань, боролися за грошовий приз у розмірі 150 тисяч рублів.

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