У Рівному підпалили машину українського чемпіона світу з кікбоксингу

Михайло Морозов Інші види спорту 15:53, 25.06.2020 Оновлено: 15:57, 25.06.2020

У Рівному підпалили автомобіль BMW X5 чемпіона світу з кікбоксингу українця Романа Кроля, який був припаркований на стоянці.

Як повідомляє інформагентство sport.rayon.in.ua, охоронець вчасно помітив вогонь і викликав пожежних, але в результаті сам загасив пожежу. Завдяки його оперативним діям пошкодження були нанесені тільки передній частині автомобіля.

Слідчо-оперативна група почала розслідування за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу. На місці події вони знайшли фрагмент ганчірки й обгорілу пластикову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

У Рівному підпалили машину українського чемпіона світу з кікбоксингу
Національна поліція України
У Рівному підпалили машину українського чемпіона світу з кікбоксингу
Національна поліція України
У Рівному підпалили машину українського чемпіона світу з кікбоксингу
Національна поліція України

Зараз спортсмен займається тренерською діяльністю, а його дружина Наталя Прищепа-Кроль є дворазовою чемпіонкою Європи з легкої атлетики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого легкоатлетка провалила допінг-тест і була відсторонена від усіх змагань до з'ясування обставин справи.

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