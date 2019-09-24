Головна Новини
24 вересня • оновлено в 17:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"У Раді виспишся": Беленюк в образі Дедпула сполохав мережу

672 Читати матеріал російською

Знаменитий борець, дворазовий чемпіон світу, призер ОІ-2016 і нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк опублікував фото, на якому він зображений зі своїми головними спортивними нагородами.

На своїй сторінці в Instagram Жан також поділився філософським висловом, приправленим іронією.

"Японська мудрість говорить: самурай повинен уникати великої кількості саке, надмірної гордості і розкоші. І побільше спати", - написав Беленюк.

Користувачі бурхливо відреагували на пост олімпійця. Більшість при цьому згадала про недавній курйозний інцидент у Верховній Раді, коли спортсмена застали сплячим під час засідання прямо на робочому місці.

Новини
"Виспався?" "Слуга народу" розсмішив українців реакцією на конфуз у Раді

"Виспався?", "Щось в японській мудрості нічого не сказано про ВР", "Японська мудрість говорить - якщо зганьбився раз, то наступного світанку ти робиш собі харакірі. Мабуть ви забули, що ви депутат, а не спортсмен", "Ех, Жан, побільше спати вдома, а не у Верховній Раді!" - пишуть у коментарях.

Деяким шанувальникам стиль Беленюка на фото також нагадав персонажа кінокоміксів Дедпула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жан Беленюк зробив несподівану заяву в Instagram, сказавши, що чемпіонат світу-2019 був останнім в його кар'єрі.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Особа
Жан Беленюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel