"У Раді виспишся": Беленюк в образі Дедпула сполохав мережу

Знаменитий борець, дворазовий чемпіон світу, призер ОІ-2016 і нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк опублікував фото, на якому він зображений зі своїми головними спортивними нагородами.

На своїй сторінці в Instagram Жан також поділився філософським висловом, приправленим іронією.

"Японська мудрість говорить: самурай повинен уникати великої кількості саке, надмірної гордості і розкоші. І побільше спати", - написав Беленюк.

Користувачі бурхливо відреагували на пост олімпійця. Більшість при цьому згадала про недавній курйозний інцидент у Верховній Раді, коли спортсмена застали сплячим під час засідання прямо на робочому місці.

"Виспався?", "Щось в японській мудрості нічого не сказано про ВР", "Японська мудрість говорить - якщо зганьбився раз, то наступного світанку ти робиш собі харакірі. Мабуть ви забули, що ви депутат, а не спортсмен", "Ех, Жан, побільше спати вдома, а не у Верховній Раді!" - пишуть у коментарях.

Деяким шанувальникам стиль Беленюка на фото також нагадав персонажа кінокоміксів Дедпула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жан Беленюк зробив несподівану заяву в Instagram, сказавши, що чемпіонат світу-2019 був останнім в його кар'єрі.

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