У програму літньої Олімпіади-2024 додали чотири "молодіжних" види спорту

Керівництво Міжнародного олімпійського комітету (МОК) додало чотири нових види спорту в програму літньої Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі.

Як повідомляється на офіційному сайті МОК, вперше учасники змагатимуться в таких дисциплінах, як брейкданс, серфінг, скейтбординг і спортивне скелелазіння. Це було зроблено для того, щоб посилити інтерес молоді до Олімпійських ігор.

У комітеті також домовилися про внесення низки інших змін:

вперше кількість спортсменів жіночої та чоловічої статі буде однаковою;

кількість учасників Олімпіади буде скорочено до 10,5 тисяч осіб;

кількість змагань на ОІ буде скорочено до 329.

Найбільше після зменшення кількості учасників постраждають важка атлетика і бокс. У разі з першою дисципліною таке рішення було ухвалено через історичні проблеми з допінгом у цьому виді спорту та недовіру до того, як веде справи Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF).

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість жителів Токіо виступили проти проведення Олімпіади в їхньому місті влітку 2021 року.