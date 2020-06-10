У присутності Конора: українка з 13-м розміром грудей дебютує в MMA

Українська модель з 13-м розміром грудей Міла Кузнєцова проведе свій дебютний бій за правилами змішаних єдиноборств у вересні 2020 року в Таїланді.

"Як тільки відкриють міжнародне авіасполучення, відлітаю до Таїланду, де починаю підготовку до бою. Буду займатися під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова, якого за стиль ведення бою в світі змішаних єдиноборств називають українським Макгрегором", – цитує слова дівчини видання Чемпіонат.

Міла Кузнєцова @ mila_kuznetsova10

Організатором бою є російський блогер Максим Мернес, який вже довгий час живе на острові Пхукет. Він розповів, що хоче зробити почесним гостем поєдинку зірку MMA Конора МакГрегора.

"Міла проведе показовий бій. Шукаємо для неї суперницю зі схожими параметрами. Зараз у нас є три варіанти: американка, росіянка і британка. В якості почесного гостя збираємося запросити Конора МакГрегора. Шоу плануємо на вересень. Сподіваюся, остаточно визначимося з датою в липні. Гонорари учасникам шоу заплатимо в криптовалюті", – сказав блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше між Аскаром Можаровим і Максимом Мернесом виник конфлікт, в ході якого українець побив росіянина через образи на свою адресу.