У Польщі вимагають покарати російського волейболіста

Скандально відомий російський волейболіст Олексій Спірідонов відзначився черговою витівкою. У коментарі до посту гравця збірної Польщі Кароля Клоса в Twitter він написав: "Polska kurwa".

Це відома польська лайка. Через деякий час Спірідонов видалив коментар, однак скандал на той час уже набрав обертів. Федерація волейболу Польщі зажадала від Міжнародної федерації волейболу та Всеросійської федерації волейболу покарання для гравця "Уралу".

Олексій Спиридонов kazan.kp.ru

Раніше Спірідонов неодноразово відрізнявся хамською поведінкою, при цьому об'єктом його нападок часто була Польща і польські гравці. Так, у вересні 2014-го, виступаючи в Польщі на чемпіонаті світу, він назвав поляків "гнилою нацією", а польську мову - "зміїним шипінням". Крім того, він плюнув в уболівальників, які задали йому питання про Крим, потрапивши при цьому в польського депутата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний російський боєць Олександр Ємельяненко відзначився хамством на адресу Конора МакГрегора.

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