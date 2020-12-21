У Норвегії дворазового олімпійського чемпіона кинули до в'язниці

Дворазового олімпійського чемпіона 2010 року в лижних гонках Петтера Нортуга засудили до 7 місяців тюремного ув'язнення.

Як повідомляє видання NRK.no, норвежця визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, веденні відеозйомки під час керування транспортним засобом і зберіганні наркотиків. 34-річного ексспортсмена позбавили водійських прав мінімум на п'ять років. Нортуг погодився зі звинуваченнями і не став оскаржувати рішення судді.

На роликах, які записував норвежець, він показує, як стрімко набирає швидкість та обганяє інші автомобілі. Всього було зафіксовано чотири таких випадки з його участю. Пізніше в його будинку знайшли кокаїн.

Сторона обвинувачення хотіла, щоб Нортуг отримав восьмимісячний тюремний термін, а захист наполягав на шести місяцях.

34-річний лижник завершив кар'єру в грудні 2018 року. Крім тріумфального виступу на Олімпіаді-2010 у Ванкувері він є 13-кратним чемпіоном світу (рекорд серед чоловіків) і дворазовим переможцем Кубка світу (2009/10, 2012/13).

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька років тому Нортуг заявляв про готовність виступати за збірну Росії на Олімпійських іграх.