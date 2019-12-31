Головна Новини
31 грудня • оновлено в 09:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

У Москві загинув чемпіон Європи з міні-футболу Кирило Погорєлов: спортивні підсумки 30 грудня

828
Читати матеріал російською

У Москві в ДТП загинув чемпіон Європи U-21 з міні-футболу Кирило Погорєлов, а глава Чечні відповів бійцеві ММА Олександру Емельяненку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 30 грудня.

Крім того, Олександра Усика підкололи на відомому шоу Comment Out. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

У Москві у страшному ДТП розбився відомий чемпіон

Українка стала в Росії віце-чемпіонкою світу з шахів

"Б**нути у ліфті": Усика підкололи на відомому шоу – відео

"Відповідаю, чекайте!" Кадиров пригрозив Ємельяненку

Скандал дня: знаменитий чемпіон оголосив бойкот Україні

Драматичний бій Кличка визнано найкращим поєдинком десятиліття

"Так і треба вирішувати": тренер "Зеніту" зробив заяву про війну на Донбасі

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з шахів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з шахів
Особи
MONATIK Олександр Усик Ганна Музичук Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко
Тег
ФК Зеніт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги