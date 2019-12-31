У Москві загинув чемпіон Європи з міні-футболу Кирило Погорєлов: спортивні підсумки 30 грудня

У Москві в ДТП загинув чемпіон Європи U-21 з міні-футболу Кирило Погорєлов, а глава Чечні відповів бійцеві ММА Олександру Емельяненку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 30 грудня.

Крім того, Олександра Усика підкололи на відомому шоу Comment Out. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

У Москві у страшному ДТП розбився відомий чемпіон

Українка стала в Росії віце-чемпіонкою світу з шахів

"Б**нути у ліфті": Усика підкололи на відомому шоу – відео

"Відповідаю, чекайте!" Кадиров пригрозив Ємельяненку

Скандал дня: знаменитий чемпіон оголосив бойкот Україні

Драматичний бій Кличка визнано найкращим поєдинком десятиліття

"Так і треба вирішувати": тренер "Зеніту" зробив заяву про війну на Донбасі

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!