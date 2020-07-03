У Москві помер батько Хабіба

У Москві помер батько російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова Абдулманап у віці 57 років.

"Сумні новини дійшли до мене, друзі, про те, що цей світ покинув Абдулманап Нурмагомедов. Від усього чеченського народу приношу щирі співчуття родині Абдулманапа Магомедовича! Він пішов від нас, залишивши після себе добре ім'я та виростивши гідне покоління!" – написав глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі.

25 квітня Абдулманап був госпіталізований в Махачкалі з підозрою на пневмонію. 3 травня батька Хабіба в екстреному порядку доставили в одну з лікарень Москви через проблеми з серцем. Там у нього виявили коронавірус, який дав ускладнення. Абдулманапу зробили операцію на серці, підключили до апарату ЕКМО і ввели в медикаментозну кому.

Пізніше з'явилася інформація про те, що батько Хабіба вилікувався від коронавируса, а його стан поліпшується.

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