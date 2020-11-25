У Москві непереможного бійця MMA затримали за бійку з колишнім поліцейським

Російського бійця змішаних єдиноборств Іслама Абасова затримали за бійку з колишнім поліцейським у Москві.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, спортсмен невдало припаркував свій Porsche, загородивши виїзд і не залишивши номер телефону. Повернувшись через 20 хвилин, Абасов і його друг побачили біля автомобіля Дмитра Лелеко, який був вкрай незадоволений ситуацією, що склалися.

Боєць і колишній поліцейський не зуміли розв'язати конфлікт у словесній формі і вступили в бійку, в результаті якої Лелеко написав на свого кривдника заяву в поліцію. На наступний день Іслам був затриманий.

Абасов виступає в напівважкій вазі. Він виграв усі п'ять поєдинків, проведених у професіоналах. Наступний його бій запланований на 4 грудня в Сінгапурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві знаменитого російського бійця MMA Сергія Харитонова побив його колега Адам Яндієв.