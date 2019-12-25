У Москві натовпом побито бійця ММА Дмитра Кузнєцова: спортивні підсумки 24 грудня

У Москві побили бійці ММА Дмитра Кузнєцова, а англійський "Вест Хем" готовий виставити на трансфер українця Андрія Ярмоленка.
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Крім того, в команді Ентоні Джошуа висловили обурення через бій з Олександром Усиком. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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