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25 грудня • оновлено в 09:09
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У Москві натовпом побито бійця ММА Дмитра Кузнєцова: спортивні підсумки 24 грудня

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У Москві побили бійці ММА Дмитра Кузнєцова, а англійський "Вест Хем" готовий виставити на трансфер українця Андрія Ярмоленка.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 24 грудня.

Крім того, в команді Ентоні Джошуа висловили обурення через бій з Олександром Усиком. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
MMA Усик - Джошуа
Особи
Ентоні Джошуа Олександр Усик Андрій Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хем
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