У Москві натовпом побили бійця ММА – момент потрапив на відео

Російський боєць MMA Дмитро Кузнєцов був побитий невідомими пізно ввечері в одному з дворів у Москві.

Як повідомляє mosregtoday.ru, хлопець приїхав допомогти подрузі з творчим проєктом. Коли він діставав з багажника полотно, з ним почала сваритися компанія з трьох юнаків, штовханина швидко перетворилася на бійку.

"Один із хлопців мене штовхнув. Мабуть, він хотів спровокувати бійку, не знаю, що у нього було на думці. Я йому відповів трохи агресивно: "Тобі місця мало на тротуарі?" – заявив спортсмен.

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Зараз Дмитро Кузнєцов не виступає в ММА (Міжнародній федерації змішаних бойових мистецтв. – Ред.), але спортивні навички він не забув: зміг відбитися від трьох хуліганів. Кузнєцов не отримав серйозних травм, тому не став звертатися до лікарні й поліції. Трохи дісталося супутниці Дмитра, яка спробувала розняти бійку. На щастя, вона відбулася тільки синцем.

Відео інциденту з камер спостереження:

Як повідомляв OBOZREVATEL, обурливий випадок трапився на матчі дитячих команд чемпіонату України з хокею в Одесі. Тренер одного з колективів замість того, щоб розбороняти бійку, став бити дітей.

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