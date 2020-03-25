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25 березня • оновлено в 17:39
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У МОК висловилися про вплив переносу Олімпіади-2020 на російських спортсменів

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Глава МОК Томас Бах заявив, що Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) буде вирішувати питання з відстороненням російських спортсменів від Олімпіади-2020 після її перенесення.

"Чи буде поширюватися відсторонення російських спортсменів на Ігри в Токіо після їхнього переносу на рік? Це питання зараз знаходиться в юрисдикції CAS, вони будуть вирішувати. Не буду коментувати судовий процес, який ще триває", – цитує слова Баха видання Спорт-Експрес.

Томас Бах

Томас Бах

Sportbox

Нагадаємо, що 9 грудня виконком WADA прийняв рішення відсторонити Росію на чотири роки від великих міжнародних турнірів, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу. Виняток становитимуть "чисті" спортсмени, які зможуть виступати в нейтральному статусі. Наглядова рада Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) прийняла рішення оскаржити санкції WADA щодо російського спорту, подавши апеляцію в CAS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) досяг угоди з японським урядом про перенесення Олімпійських ігор 2020 року, які повинні були відбутися з 24 липня по 9 серпня в Токіо. Аналогічне рішення було винесено і по Паралімпійським іграм.

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