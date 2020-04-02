Рік тому на турнірі в бразильському Манаусі зі змішаних єдиноборств (ММА) стався трагічний інцидент, який забрав життя у бійця Матеуса Фернандеса.

23-річний спортсмен вийшов у октагон проти Обадеша Перейри і в третьому раунді пропустив серію важких ударів, опинившись на канвасi. Після Фернандесу стали надавати першу медичну допомогу. Бразилець був доставлений у госпіталь, де переніс серцеві напади і помер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше англійський футболіст, який виступав за напівпрофесійну команду "Ньюкасл Таун", засуджений до довічного ув'язнення за згвалтування і вбивство 18-річної Меган Ньютон.

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