У мережі показали, як Ємельяненка виводять із запою у Чечні

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко, якого нещодавно засікли в неадекватному стані у Москві, почав підготовку до свого наступного бою

3-го квітня Ємельяненко проведе поєдинок проти Магомеда Ісмаїлова. Для того, щоб Олександр не зірвався в черговий раз з порушенням режиму, його відвезли в клуб "Ахмат". Відповідне відео з'явилося в мережі.

"Третього дня Олександра Ємельяненка, який капітально "розв'язався", відбуксирували до Чечні і два місяці, що залишилися до бою з Магою Ісмою, він проведе в "Ахматі" під особистим наглядом "Патріота" Вісмурадова", – йдеться в описі до ролика на YouTube-каналі Valetudo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старший брат Олександра Емельяненка Федір відверто розповів про стосунки з родичем, якого раніше назвав для себе померлим.

Сам Олександр прокоментував арешт в Анапі за п'яний дебош.

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