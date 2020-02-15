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15 лютого • оновлено в 23:10
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У мережі показали, як Ємельяненка виводять із запою у Чечні

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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко, якого нещодавно засікли в неадекватному стані у Москві, почав підготовку до свого наступного бою

3-го квітня Ємельяненко проведе поєдинок проти Магомеда Ісмаїлова. Для того, щоб Олександр не зірвався в черговий раз з порушенням режиму, його відвезли в клуб "Ахмат". Відповідне відео з'явилося в мережі.

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"Третього дня Олександра Ємельяненка, який капітально "розв'язався", відбуксирували до Чечні і два місяці, що залишилися до бою з Магою Ісмою, він проведе в "Ахматі" під особистим наглядом "Патріота" Вісмурадова", – йдеться в описі до ролика на YouTube-каналі Valetudo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старший брат Олександра Емельяненка Федір відверто розповів про стосунки з родичем, якого раніше назвав для себе померлим.

Сам Олександр прокоментував арешт в Анапі за п'яний дебош.

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Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія Грозний
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
это хоть выходит с запоя а помойка обоза никогда )
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это - русская свинья! (с)
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1
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Махал Махалыч, с украинской фамилией )))
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