У МакГрегора оголосили ім'я його наступного суперника

Менеджер колишнього зоряного чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора МакГрегора Оді Аттар, заявив, що його клієнт змагатиметься з американцем Дональдом Серроне.

Конор МакГрегор

"У ці вихідні нам вдалося провести продуктивні переговори з UFC. Ми домовилися з датою. Угода з Серроне неминуча. Не бачу нічого, що може нам зашкодити. Обидві сторони зацікавлені в її підписанні. Конор справді готовий провести кілька боїв у 2020 році. Він хоче робити те, що йому подобається", – заявив Аттар у інтерв'ю YouTube-каналі ESPN MMA, пише Isport.

Нагадаємо, у своїй останній наразі битві, що відбулася в жовтні 2018 року, МакГрегор програв Нурмагомедову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі заявив про готовність почати виступи в змішаних єдиноборствах (ММА). За словами британця, його тренером у новому для нього виді стане ірландська зірка UFC Конор МакГрегор.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!