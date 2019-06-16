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У Львові авто на смерть розчавило відому українську гімнастку

12.3тЧитати матеріал російською

Відома в минулому гімнастка Любов Рассихіна загинула у Львові в неділю, 16 червня. 77-річну жінку збило авто біля Привокзального ринку, на вул. Городоцької.

Любов Рассихіна

Любов Рассихіна

Борис і Любов Рассихіни

Борис і Любов Рассихіни

За даними місцевих ЗМІ за кермом Mercedes-Benz 410D був 44-річний громадянин Азербайджану. Жінка йшла на поїзд, щоб з'їздити в гості до дочки. Смерть наступила миттєво.

"Майстер спорту з гімнастики, суддя міжнародної категорії Любов Рассихіна кілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Любов Рассихіна - дружина Бориса Рассихіна, який в 1989 році був головним тренером відродженого львівського клубу. Любов і Борис прожили разом майже 60 років... "- написав у себе в Facebook спортивний журналіст, керівник прес-служби ФК "Карпати" Юрій Назаркевич.

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