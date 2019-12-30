Російська чемпіонка світу з фігурного катання Єлизавета Туктамишева, яка відома своїми епатажними нарядами, відзначилася черговим яскравим виступом.
Спортсменка показала запальний прокат під час показових виступів у межах чемпіонату Росії.
Єлизавета Туктамешива
кадр з відео
Туктамишева вибрала для виходу на лід форму, яка нагадує екіпіровку військового оркестру. На Єлизаветі був зелений кітель, а також дуже коротка спідниця. Крім того, Єлизавета змінила кілька музичних інструментів – спочатку дівчина взяла саксофон, потім барабани, а закінчила прокат з тарілками.
Відзначимо, що за підсумками чемпіонату Росії Туктамишева зайняла четверте місце, переможницею стала Анна Щербакова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Туктамишева показала "стриптиз" під час одного з виступів. Крім того, фігуристка запустила Tuktik Challenge, закликавши інших спортсменів також роздягатися під час своїх прокатів.
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