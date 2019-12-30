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30 грудня • оновлено в 21:25
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У кітелі та короткій спідниці: Туктамишева показала новий сексуальний виступ – опубліковано відео

2.5т
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Російська чемпіонка світу з фігурного катання Єлизавета Туктамишева, яка відома своїми епатажними нарядами, відзначилася черговим яскравим виступом.

Спортсменка показала запальний прокат під час показових виступів у межах чемпіонату Росії.

Єлизавета Туктамешива

Єлизавета Туктамешива

кадр з відео

Туктамишева вибрала для виходу на лід форму, яка нагадує екіпіровку військового оркестру. На Єлизаветі був зелений кітель, а також дуже коротка спідниця. Крім того, Єлизавета змінила кілька музичних інструментів – спочатку дівчина взяла саксофон, потім барабани, а закінчила прокат з тарілками.

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Відзначимо, що за підсумками чемпіонату Росії Туктамишева зайняла четверте місце, переможницею стала Анна Щербакова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Туктамишева показала "стриптиз" під час одного з виступів. Крім того, фігуристка запустила Tuktik Challenge, закликавши інших спортсменів також роздягатися під час своїх прокатів.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
фігурне катання
Особа
Єлизавета Туктамишева
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а кклухи могут только мохнатками торговать...
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