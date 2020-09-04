У Києві відкриють новий спортивний клуб

Ашот Саркісян є тренером клубу. www.itf-taekwondo.org.ua

13.09.2020 р. о 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 1 (Героїв Небесної Сотні,1), Конференц-зал "OCTOBER HALL" відбудеться відкриття нового Українського спортивного клубу "АРАРАТ" з бойового мистецтва Таеквон-До I.T.F.

Клуб нараховує 82 атестованих спортсмена. Серед них є Чемпіони Кубку Світу, переможці Міжнародних змагань, багаторазові чемпіони України та всеукраїнських чемпіонатів.

Тренерами Клубу "АРАРАТ" є Саркісян Ашот Саркісович та Кесян Карина Артуровна.

На відкриття запрошені гості:

1. Міністр молоді і спорту Гутцайт В.М.

2. Голова громадської організації Федерації Таеквондо І.Т.Ф. України Потернак В.М.

3. Виконавчий директор Федерації Таеквондо І.Т.Ф. України Прядко В.І.

4. Генеральний секретар Федерації Таеквондо І.Т.Ф. України Слєпцов О.Ф.

5. Депутат Київської міської ради Бродський О.Я.

6. Директор департаменту олімпійських виді спорту при Міністерстві молоді і спорту України Гайріян Н.Ю.

7. Президент Федерації професійного бойового самбо в Україні Sambo Combat Pro Ukraine Плєшаков О.С.

8. Президент Міжнародної громадської організації "Всесвітня вірменська діаспора" Оганесян А.М.

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