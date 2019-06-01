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У Києві пройшов Всеукраїнський велодень: опубліковані яскраві фото

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У перший день літа, 1 червня, в Києві відбувся традиційний щорічний Велодень. Тисячі велосипедистів стартували з Софійській площі і проїхали парадом по центру столиці.

Таким чином учасники Велодня спробували привернути увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, щоб попередити ДТП з постраждалими велосипедистами.

Повністю маршрут виглядав наступним чином Софійська площа - вул. Володимирська - вул. Велика Житомирська - Михайлівська площа - Софійська площа - вул. Михайлівська - Майдан Незалежності - вул. Хрещатик - Володимирській узвіз - Поштова площа - вул. Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вул. Набережно-Рибальська - Північний міст - вул. Трухановская - парк "Муромець" (фініш).

Програма Велодня продовжиться велофестівалем в парку "Муромець". Там заплановані гонки для дітей від 2 до 12 років, гонки для дорослих, велосипедний квест, конкурси, розіграші подарунків та велосипеда. Виступлять музичні гурти "Громадянин Топінамбур" і "The Вйо". У парку буде розташована дитяча зона творчості, ретрокуток, лекторій, фотозоні, фуд-корт.

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

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Як повідомляв про, в минулому році перспективний український мотогонщик Андрій Безсонов загинув в ДТП в Харкові. 19-річного спортсмена на проспекті на велосипеді збив позашляховик Toyota, за кермом якого була 58-річна жінка.

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