У Києві пройшов пройшов Кубок RED FOXES 2020

На вихідних на столичному НСК "Олімпійський" пройшов Кубок RED FOXES 2020 – 7-й турнір з чірлідінгу та сучасних танців. Саме таким чином найтитулованіша команда чірлідерів у світовому спорті під керівництвом Олени Рожкової відкрила свій 20-й сезон! Щоб дотримуватись правил карантину вперше турнір пройшов під відкритим небом у чаші стадіону - центральній спортивній арені України. Захід розпочався з відкритого тренування, на якому учасники продемонстрували не просто відмінну форму, а й привідкрили для глядачів процес налаштування і внутрішньої концентрації RED FOXES перед виступами.

Родзинкою турніру стали показові виступи провідних столичних шкіл сучасної хореографії, вокалу, танців, гімнастики та основного складу олімпійської танцювальної команди RED FOXES. Також треба зазначити, що відео найкращих виступів чірлідерок будуть приймати участь у Чемпіонаті Європи, що відбудеться 8 листопада он-лайн.

У змаганнях прийняли участь більше 200 спортсменів, наймолодшій – 3 рочки, найстаршій 63! Нагороди розіграно серед команд, соло, дуетів та тріо у 15 номінаціях у 4-х вікових групах. У командному заліку за кількістю перемог на першому місці команда Smile, на другому Winners Атмосфера, на третьому Gold Unicorns.

Засновник та керівник команди RED Foxes Олена Рожкова: "Для мене тренерський дебют 19 років назад у столичному Палаці спорту пройшов як вчора! За ці роки RED FOXES досягнули звання тричі Олімпійської команди, створили свій власний стиль , та найголовніше – виховали ціле покоління юних чірлідерок. Сьогодні ми вкотре переконалися, яка талановита українська молодь. До останнього моменту ми не розуміли, чи вдасться провести турнір в умовах адаптивного карантину, в якій зоні буде наше місто, але на щастя все пройшло на найвищому рівні. Я сподіваюсь, що енергетика RED FOXES CUP 2020 на найвеличнішій арені нашої країни НСК "Олімпійський" назавжди запам’ятається учасникам змагань. І в незалежності від умов цього складного року, впевнена, RED FOXES буде чим здивувати прихильників".