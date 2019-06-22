У "Інтера" замість бою українського боксера показали збірну Росії

Телеканал НТН, який входить до складу UA Inter Media Group, прямому ефірі вирішив показати фінал зі стрільби з участю збірної Росії замість бою українського боксера Олександра Хижняка.

Обидва ці змагання йшли паралельно на Європейських іграх в Мінську.

"НТН транслює змагання зі стрільби з гвинтівки. У фіналі дві російські збірні, а тим часом українські боксери стартували на інших майданчиках. Думаєте, інтерівський канал переключив трансляцію на українських спортсменів? Ні, сидіть і дивіться, як дві команди країни-агресора змагаються між собою у фіналі за медалі. І жодного згадки від коментаторів про те, що у нас війна. Сміються, обговорюють, їм весело на все це дивитися, роблять вигляд, що нічого не відбувається, а спорт поза політикою", – написав у Facebook радник міністра молодi та спорту Павло Булгак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна завоювала першу медаль на Європейських іграх-2019 в Мінську. "Золото" в скарбничку нашої команди принесла 18-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід.

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