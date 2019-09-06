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8 вересня • оновлено в 11:49
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У голому вигляді: Хабіб пішов на радикальний крок перед боєм із Пор’є

13.6т Читати матеріал російською

Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов ледь зміг укластися в необхідні 70,3 кілограма перед поєдинком із американцем Дастіном Пор’є.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

Офіційна процедура зважування відбулася в одному з готелів Абу-Дабі. Для того, щоб виконати ваговий норматив, Нурмагомедову довелося встати на ваги голяка.

Ось як це виглядало:

Зазначимо, що ще у вівторок ввечері Хабіб важив 76 кілограмів, а два тижні тому — майже 78 кг. Так, буквально протягом двох діб росіянину довелося зігнати 6 кілограмів.

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Бій Нурмагомедов — Пор’є пройде в столиці ОАЕ 7 вересня. На кону стоятиме титул чемпіона UFC у легкій вазі (до 70,3 кг), який із квітня 2018 року належить Нурмагомедову. Пор’є — тимчасовий чемпіон у цій ваговій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Хабіб влаштував бойкот перед боєм із американцем, відмовившись від спілкування з пресою.

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Тема
Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
ОАЕ Абу Дабі
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