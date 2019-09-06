У голому вигляді: Хабіб пішов на радикальний крок перед боєм із Пор’є

Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов ледь зміг укластися в необхідні 70,3 кілограма перед поєдинком із американцем Дастіном Пор’є.
Хабіб Нурмагомедов
Офіційна процедура зважування відбулася в одному з готелів Абу-Дабі. Для того, щоб виконати ваговий норматив, Нурмагомедову довелося встати на ваги голяка.
Ось як це виглядало:
Хабіб зробив вагу !!! pic.twitter.com/X54a9WC3lY- Бокс / ММА (@boxing_mma_se) 6 вересня 2019 р
Зазначимо, що ще у вівторок ввечері Хабіб важив 76 кілограмів, а два тижні тому — майже 78 кг. Так, буквально протягом двох діб росіянину довелося зігнати 6 кілограмів.
Бій Нурмагомедов — Пор’є пройде в столиці ОАЕ 7 вересня. На кону стоятиме титул чемпіона UFC у легкій вазі (до 70,3 кг), який із квітня 2018 року належить Нурмагомедову. Пор’є — тимчасовий чемпіон у цій ваговій категорії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Хабіб влаштував бойкот перед боєм із американцем, відмовившись від спілкування з пресою.
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