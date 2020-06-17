У Франції розбилася 16-річна чемпіонка світу: спортивні підсумки 16 червня

16-річна чемпіонка світу зі скелелазіння Люсі Дуаді розбилася у Франції, а капітан іспанського "Альбасете" розкритикував українського легіонера команди Романа Зозулю.

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