Українець знищив росіянина у фіналі КС із кікбоксингу

Любомир Каналош із Ужгорода у фінальному поєдинку на Кубку світу з кікбоксингу, який під егідою WAKO проходить в італійському місті Ріміні, за явною перевагою переміг росіянина Данила Гордєєва.

Тренер чемпіона Ігор Шимоняк у соціальній мережі Facebook прокоментував перемогу українця: "У принциповому для нас і взагалі поєдинку проти представника Росії на Кубку світу з кікбоксингу WAKO в італійському Ріміні Любомир виконав завдання на 100% і закінчив бій достроково у другому раунді!" – написав він.

Любомир Каналош у переможному фіналі Facebook

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Любомир Каналош виступав у ваговій категорії до 67 кілограм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць Вадим Шабадаш здобув яскраву перемогу над Мусою Плієвим із РФ у поєдинку змішаних єдиноборств ММА на турнірі M-1 Challenge 99 у російській Назрані. У 11-му в професійній кар'єрі поєдинку наш спортсмен здобув сьому перемогу.

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