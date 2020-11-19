У Бразилії на турнірі MMA суддя змусив бійця битися після нокауту. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 13:08, 19.11.2020

Рефері поєдинку між Майклом Дугласом і Джессіаном Лукасом на аматорському турнірі зі змішаних єдиноборств (MMA) в Бразилії допустив грубу помилку.

На 11-й секунді першого раунду Лукас впав на канвас після потужного удару ногою в голову і не збирався підніматися. Його суперник зупинився, але Клебер Лопес сказав продовжувати бій, дозволивши Дугласу добити лежачого опонента.

Суддя вирішив не припиняти поєдинок навіть після цього, оголосивши тайм-аут. Він дочекався, поки Лукас насилу встане на ноги, і відновив протистояння, яке нарешті закінчилося через кілька секунд. Після чергового падіння бійця на канвас Лопес все ж вирішив припинити побиття.

Бразильська Національна атлетична комісія з MMA дискваліфікувала рефері до того моменту, поки він не пройде нові курси підготовки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць змішаних єдиноборств переміг рекордним нокаутом на третій секунді поєдинку.

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