У Бразилії на турнірі MMA суддя змусив бійця битися після нокауту. Відео

Рефері поєдинку між Майклом Дугласом і Джессіаном Лукасом на аматорському турнірі зі змішаних єдиноборств (MMA) в Бразилії допустив грубу помилку.

На 11-й секунді першого раунду Лукас впав на канвас після потужного удару ногою в голову і не збирався підніматися. Його суперник зупинився, але Клебер Лопес сказав продовжувати бій, дозволивши Дугласу добити лежачого опонента.

Суддя вирішив не припиняти поєдинок навіть після цього, оголосивши тайм-аут. Він дочекався, поки Лукас насилу встане на ноги, і відновив протистояння, яке нарешті закінчилося через кілька секунд. Після чергового падіння бійця на канвас Лопес все ж вирішив припинити побиття.

Бразильська Національна атлетична комісія з MMA дискваліфікувала рефері до того моменту, поки він не пройде нові курси підготовки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць змішаних єдиноборств переміг рекордним нокаутом на третій секунді поєдинку.