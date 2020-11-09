У Бразилії мотогонщик помер, вилетівши з траси. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 17:51, 9.11.2020 Оновлено: 18:00, 9.11.2020

23-річний бразилець Матеус Барбоза помер після аварії на перегонах серії "Супербайк", які відбулися на знаменитій трасі "Інтерлагос".

На сторінці Вінісіуса Рамоса у Twitter з'явився ролик, на якому видно, як мотоцикліст втратив контроль над своїм транспортним засобом, вилетів із траси і на великій швидкості врізався в металеву огорожу. Незважаючи на швидку реакцію медиків, життя Барбози врятувати не вдалося, він помер на місці.

Після цього гонку було зупинено за десять кіл до фінішу, а всі наступні заїзди було скасовано.

У 2019 році на цій же трасі загинули пілоти Данілу Берту і Маурісіо Палудете.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японський мотогонщик Рюсей Яманака приземлився на голову після зіткнення на швидкості 225 км/год.

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