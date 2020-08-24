"Твої діти змінюють світ, люблю тебе!" Як спортсмени привітали Україну з Днем Незалежності

Україна в понеділок, 24 серпня, святкує 29-й День Незалежності.

Вітчизняні спортсмени не залишилися в стороні від національного свята. У соціальних мережах зірки спорту зізнавалися в любові до країни і зверталися до співвітчизників.

Так легенда "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський зазначив, що хоче жити у вільній і незалежній країні.

"Я впевнений, що Ви, Українці, так само як і я, хочете жити в країні, незалежної ні від кого! В країні, де мирне небо над головою. В країні, об'єднано. однією думкою. В об'єднаній країні! Де роблячи свої добрі справи, ми б процвітали і тільки прославляли свою Батьківщину!" – написав СаШо в Instagram.

Шовковський побажав усім жити у вільній і незалежній Україні. Instagram Олександра Шовковського

У свою чергу тенісист Сергій Стаховський зазначив, що пишається виступати під синьо-жовтим прапором.

"З Днем Народження, Ненькj! Твої діти змінюють світ, а твої сини захищають тебе, не шкодуючи свого життя! Змагатися під твоїм прапором велика честь, а захищати його – найбільша відповідальність", – підкреслив тенісист.

Стаховський згадав про захисників України Instagram Сергія Стаховського

Його колега перша ракетка країни Еліна Світоліна також висловила гордість бути українкою.

"З гордістю виступаю під українським прапором, представляючи Україну на світовій спортивній арені. Україна починається з кожного з нас. З днем народження, Україно!" – виклала пост спортсменка в Facebook.

Перша ракетка країни пишається бути українкою. Facebook Еліни Світоліної

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв висловив упевненість в тому, що на Україну чекає велике майбутнє.

"Зі святом, Україно! Пишаюся всіма, хто захищає і прославляє нашу країну у ці нелегкі часи. Пам'ятайте, що країну своєї мрії будуєте саме ви і саме зараз! На нас чекає велике майбутнє, все найкраще попереду", – зазначив атлет в Instagram.

Олімпійський чемпіон Верняєв звернувся до українців Instagram Олега Верняева

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко підкреслив, що пишається бути українцем.

Легендарний Шевченко привітав українців з Днем незалежності. Instagram Андрія Шевченка

Легенда боксу Володимир Кличко в свою чергу зазначив, що з Україною до кінця.

Кличко-молодший привітав українців з Днем Незалежності. Instagram Володимира Кличка

Зірка світового дзюдо Дарина Білодід зізналася в любові країні. "З Днем Незалежності, Україно! Люблю тебе", – написала вона в Instagram.

Дзюдоїстка Білодід провела День Незалежності на Софіївській площі. Instagram Дар'ї Білодід

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розгорівся скандал після того, як "Бумбокс" і "Океан Ельзи" висунули претензії через шоу на День Незалежності.