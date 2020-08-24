"Твої діти змінюють світ, люблю тебе!" Як спортсмени привітали Україну з Днем Незалежності
Україна в понеділок, 24 серпня, святкує 29-й День Незалежності.
Вітчизняні спортсмени не залишилися в стороні від національного свята. У соціальних мережах зірки спорту зізнавалися в любові до країни і зверталися до співвітчизників.
Так легенда "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський зазначив, що хоче жити у вільній і незалежній країні.
"Я впевнений, що Ви, Українці, так само як і я, хочете жити в країні, незалежної ні від кого! В країні, де мирне небо над головою. В країні, об'єднано. однією думкою. В об'єднаній країні! Де роблячи свої добрі справи, ми б процвітали і тільки прославляли свою Батьківщину!" – написав СаШо в Instagram.
У свою чергу тенісист Сергій Стаховський зазначив, що пишається виступати під синьо-жовтим прапором.
"З Днем Народження, Ненькj! Твої діти змінюють світ, а твої сини захищають тебе, не шкодуючи свого життя! Змагатися під твоїм прапором велика честь, а захищати його – найбільша відповідальність", – підкреслив тенісист.
Його колега перша ракетка країни Еліна Світоліна також висловила гордість бути українкою.
"З гордістю виступаю під українським прапором, представляючи Україну на світовій спортивній арені. Україна починається з кожного з нас. З днем народження, Україно!" – виклала пост спортсменка в Facebook.
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв висловив упевненість в тому, що на Україну чекає велике майбутнє.
"Зі святом, Україно! Пишаюся всіма, хто захищає і прославляє нашу країну у ці нелегкі часи. Пам'ятайте, що країну своєї мрії будуєте саме ви і саме зараз! На нас чекає велике майбутнє, все найкраще попереду", – зазначив атлет в Instagram.
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко підкреслив, що пишається бути українцем.
Легенда боксу Володимир Кличко в свою чергу зазначив, що з Україною до кінця.
Зірка світового дзюдо Дарина Білодід зізналася в любові країні. "З Днем Незалежності, Україно! Люблю тебе", – написала вона в Instagram.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розгорівся скандал після того, як "Бумбокс" і "Океан Ельзи" висунули претензії через шоу на День Незалежності.