Турнір в Росії завершився грандіозною бійкою

У Назрані (Інгушетія) турнір з бойового самбо завершився масовою бійкою. Конфлікт стався під час одного з поєдинків між місцевим бійцем і спортсменом із сусідньої Чеченської Республіки.

Під час сутички один спортсмен штовхнув іншого, натовп уболівальників кинулася на татамі в зал.

"Зіткнення сторін припинилося швидко, служба безпеки спорткомплексу оперативно відреагувала, порушників вивели із залу, ніхто не травмований і в правоохоронні органи не притягувався", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінспорту Інгушетії.

Новини Футболісти в чемпіонаті Росії влаштували масову бійку

На матчі 14-го туру молодіжної чемпіонату Росії з футболу між грозненським "Ахматом" і тульським "Арсеналом" сталася масова бійка.

Бійка на стадіоні в Грозному почалася на 38-й хвилині після фолу в центрі поля.

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