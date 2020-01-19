Турнір в Москві завершився грандіозною бійкою

Змагання з бразильського джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup завершилися масовою бійкою.

На кадрах видно початок конфлікту. Учасників намагаються розняти глядачі, що знаходяться в залі. Однак це не вдається, і в бійці беруть участь все більше людей. Під час сутички її учасників кидають на підлогу і б'ють ногами.

"За фактом інформації в опублікованому відео бійки в г.о. Красногорськ співробітниками поліції проводиться перевірка", - повідомляється в пресслужбі ГУ МВС Росії по Московській області.

Причини, за якими почався конфлікт, невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час турніру з боксу в Назрані (Інгушетія, Росія) сталася масова бійка за участю глядачів, в якій взяло участь кілька десятків людей.

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