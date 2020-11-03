Турецькі бiйцi ММА врятували поліцейського під час теракту у Відні. Відео

Два турецьких бійця змішаних єдиноборств (ММА) Реджеп Гюлтекін і Микаил Озен були нагороджені в Австрії за те, що забрали пораненого поліцейського в безпечне місце після того, як він був поранений бойовиком ІГІЛ у Відні.

Реджеп Гюлтекін розповів, що він зі своїм другом був в центрі австрійської столиці, коли вони почули постріли. Хлопці попрямували в сторону заворушень і побачили, як озброєна людина стріляє в перехожого.

Пізніше вони побачили поліцейського, який був поранений в ході зіткнення. Відзначивши, що медичні бригади не можуть підійти до місця події через стрілянину, Гюлтекін і його друг віднесли офіцера до машини швидкої допомоги.

Під час порятунку терористи поранили одного з чоловіків в ногу.

Як писав OBOZREVATEL, в центрі австрійської столиці 2 листопада відбулася серія атак зі стріляниною і вибухом. За даними поліції Відня, стрілянина почалася близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

В результаті теракту загинули п'ять осіб і 22 отримали поранення.