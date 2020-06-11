Цзю назвав слабке місце Хабіба Нурмагомедова
Легендарний боксер Костянтин Цзю вважає ударну техніку слабким місцем російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова.
За словами Цзю, Хабіб - унікальний і класний спортсмен, який "все робить дуже здорово".
"Йому б підняти ручки – поліпшити ударну техніку – і взагалі буде класно", c цитує Цзю "Спорт Експрес".
Свого часу Цзю виступав в першій середній і в напівсередній вазі. Боксер ставав абсолютним чемпіоном світу. На його рахунку 34 бої на професійному рингу. Він здобув 31 перемогу і зазнав дві поразки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цзю заявив, що йому дуже подобається поведінка Олександра Усика за межами рингу, оскільки українець не боїться відстоювати свою позицію.