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"Це все, про що я прошу": МакГрегор виставив ультиматум UFC

1.4тЧитати матеріал російською

Ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор МакГрегор назвав керівництву Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) умову свого повернення в октагон.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

30-річний МакГрегор заявив, що готовий брати участь у другому за значущістю поєдинку вечора за умови, що отримає акції UFC.

"Це все, про що я прошу. Вони зможуть мене хоч в андеркардi поставити, без проблем", — цитує МакГрегора MMA Fighting.

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МакГрегор не вперше висловлює бажання стати міноритарним акціонером UFC. Вперше спортсмен підняв це питання після перемоги над американцем Едді Альваресом на UFC 205 у поєдинку за титул чемпіона в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
UFC
Особа
Конор МакГрегор
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