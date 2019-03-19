"Це все, про що я прошу": МакГрегор виставив ультиматум UFC

Ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор МакГрегор назвав керівництву Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) умову свого повернення в октагон.
Конор МакГрегор
30-річний МакГрегор заявив, що готовий брати участь у другому за значущістю поєдинку вечора за умови, що отримає акції UFC.
"Це все, про що я прошу. Вони зможуть мене хоч в андеркардi поставити, без проблем", — цитує МакГрегора MMA Fighting.
МакГрегор не вперше висловлює бажання стати міноритарним акціонером UFC. Вперше спортсмен підняв це питання після перемоги над американцем Едді Альваресом на UFC 205 у поєдинку за титул чемпіона в легкій вазі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конор в останньому поєдинку задушливим прийомом програв росіянину Хабібу Нурмагомедову.
Після поєдинку чемпіон UFC влаштував масову бійку з фанатами.
Поведінку Хабіба розглянули в дисциплінарному комітеті і вирішили усунути бійця на 9 місяців і виписали йому величезний штраф.
6 квітня 2018 року МакГрегор був заарештований поліцією Нью-Йорка після того, як здійснив брутальну атаку на автобус з іншими бійцями UFC.
1 січня 2019 року президент UFC Дана Уайт оголосив про те, що цього року Конор проведе матч-реванш із Хабібом.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".