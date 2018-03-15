"Це провокація!" Україну підставили з чемпіонатом Європи в Росії

Міжнародна федерація вільної та греко-римської боротьби (UWW) влаштувала підставу Україні, коли затвердила проведення чемпіонату Європи в Росії. Турнір пройде в Каспійську (Дагестан) з 30 квітня по 6 травня.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кисіль. Він підтримав бойкот змагань у Росії, наказ який підписав міністр спорту України Ігор Жданов.

"Всесвітня федерація повинна була проводити його у Франції або десь в Європі. А вони беруть участь у цих інтригах, зробили чемпіонат у Росії і ставлять перед фактом. Це провокація! Україна зараз знаходиться у стані війни і проти нас борються будь-якими методами. Ми повинні зібратися на Федерації, прийняти правильне рішення. Якщо треба везти за свій рахунок - будемо везти, якщо не поїдемо, то хлопці, які готувалися, повинні бути в Україні як чемпіони. Прапор України повинен бути піднятий, а гімн України звучатиме. І вдвічі приємніше, якщо це буде на територі країни-агресора", - сказав Кисіль.

За словами Вадима Киселя, головна проблема полягає в тому, що якщо українські борці не поїдуть на чемпіонат Європи в РФ, то це закриє нашим спортсменам шлях на чемпіонат світу зі спортивної боротьби-2018, який пройде в Будапешті (Угорщина) з 22 по 28 жовтня .

Срібний призер Олімпійських ігор Жан Беленюк, який брав участь в ефірі ObozTV, додав, що чемпіонати світу та Європи є важливою частиною підготовки українських борців до Олімпіади-2020 уТокіо..

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що в Держдумі захотіли "анексувати" українських спортсменів.