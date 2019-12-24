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24 грудня • оновлено в 19:29
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"Це огидно слухати": Лукашенко розповів, як через допінг "Росію нахиляють на коліно"

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінив ситуацію з відстороненням Росії від Олімпіади-2020 та інших мультиспортивних турнірів.

"Коли вони відмовляються, це огидно слухати, тому що допінг є скрізь. Ви подивіться на деяких спортсменів, навіть ви, як людина, що цікавиться спортом, ви знаєте їх, і знаєте, що без цього допінгу вони такі б результати не показали, але до ним немає... І якщо навіть десь, то їх по попі похлопають, як дитину: дивись, більше не допускай. А Росію на коліна нахиляють, це неправильно", – заявив Лукашенко в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Лукашенко також зазначив, що Білорусь готова допомогти чистим російським спортсменам на майбутній Олімпіаді.

"Це треба сідати і домовлятися. Якщо це не всупереч хартії олімпійської, я думаю, це не суперечить, якщо федерації домовляться, то чому ні? Це буде успішна сторінка наших відносин з дуже болючого питання. А ми рідні. Тому я це не виключаю, якщо це актуально для росіян", – уточнив Олександр Григорович.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Особа
Олександр Лукашенко
Тег
Новини Росії
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Vlasov Yevgeniy
Vlasov Yevgeniy
Допинг действительно есть в любой стране, но если везде этим занимается спортивная мафия, то в московии этим занимается чекисткая мафия, которая, единственная в мире, имеет сво ое государство.
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