"Це не трешток": Хабіб прокоментував перемогу над Пор'є

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов відразу після перемоги над Дастіном Пор'є дав великий коментар.

"Чому у мене футболка Пор'є? Вона піде на благодійність. Хлопці, нагадайте, щоб я продав цю футболку і віддав виручені гроші на благодійність в його фонд. Це те, чого я хочу, тому між нами [з Пор'є] стільки поваги – в порівнянні з минулим боєм. Ви знаєте, що там був за балабол [Конор]. Було багато божевілля, але я хочу все забути. Ми показали, що таке ММА. Що головне – повага. Коли ти приходиш в зал, перше, чого тренер і взагалі всі тебе вчать – поваги до залу, поваги до тренерів. Треба прибирати свій зал. Це повага. ММА – це не трешток ", - заявив дагестанець в прямому ефірі "Першого каналу".

Хабіб продовжив говорити російською мовою.

"Велике спасибі всім, хто приїхав, хто підтримує. Бачу багато папах, тому що це культура не тільки Дагестану, не тільки Чечні і Інгушетії - всього Північного Кавказу. Там, де я виріс, в горах, ми носимо папахи. Але не тому, що можемо носити їх. Для цього потрібна честь, ти повинен бути чоловіком. Тільки справжні чоловіки носять папахи, жінки папахи у нас не носять. Коли я бачив ці папахи, входячи сюди, то заряджався енергією", - підсумував Нурмагомедов.

Новини Хабіб знову вистрибнув з клітки після бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Хабiб - Пор'є завершився в третьому раунді після того, як Нурмагомедов вдало провів задушливий прийом.

Пізніше був опублікований повний запис бою.

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