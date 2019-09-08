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9 вересня • оновлено в 11:19
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"Це не трешток": Хабіб прокоментував перемогу над Пор'є

4.9т Читати матеріал російською

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов відразу після перемоги над Дастіном Пор'є дав великий коментар.

"Це не трешток": Хабіб прокоментував перемогу над Пор'є

"Чому у мене футболка Пор'є? Вона піде на благодійність. Хлопці, нагадайте, щоб я продав цю футболку і віддав виручені гроші на благодійність в його фонд. Це те, чого я хочу, тому між нами [з Пор'є] стільки поваги – в порівнянні з минулим боєм. Ви знаєте, що там був за балабол [Конор]. Було багато божевілля, але я хочу все забути. Ми показали, що таке ММА. Що головне – повага. Коли ти приходиш в зал, перше, чого тренер і взагалі всі тебе вчать – поваги до залу, поваги до тренерів. Треба прибирати свій зал. Це повага. ММА – це не трешток ", - заявив дагестанець в прямому ефірі "Першого каналу".

Хабіб продовжив говорити російською мовою.

"Велике спасибі всім, хто приїхав, хто підтримує. Бачу багато папах, тому що це культура не тільки Дагестану, не тільки Чечні і Інгушетії - всього Північного Кавказу. Там, де я виріс, в горах, ми носимо папахи. Але не тому, що можемо носити їх. Для цього потрібна честь, ти повинен бути чоловіком. Тільки справжні чоловіки носять папахи, жінки папахи у нас не носять. Коли я бачив ці папахи, входячи сюди, то заряджався енергією", - підсумував Нурмагомедов.

Новини
Хабіб знову вистрибнув з клітки після бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Хабiб - Пор'є завершився в третьому раунді після того, як Нурмагомедов вдало провів задушливий прийом.

Пізніше був опублікований повний запис бою.

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Теми
UFC Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
ОАЕ Абу Дабі
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Ferat Bey
Ferat Bey
Это да. Натоящий баран должен носить папаху. Как тупые, гонористые, наглые и злобные бараны с Северного Кавказа, например. Смелые папахоносцы Северного Кавказа ВСЕГДА заканчивают тем, что становяться верными псами Российской Империи, которые готовы на подносе голову неугодного принести своему Хозяину, если тот только попросит принести шапку того человека. Да, всем известно, что папахоносцы Северного Кавказа очень смелые. Вот только тогда зачем мне их смелость? Если она идёт рядом с их подлостью, злобой и тупостью. Пусть развлекают Хозяина Российской Империи. Аса, аса... на Кавказе есть гора, под горой течёт река... Сволочи... "Братаны" herovi. Жаль, что упырь Сталин всех дагестанцев, черкесов, ингушей, чечен не уничтожил. Да, мне жаль. Это было бы СПРАВЕДЛИВО. Я так понимаю справедливость.
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