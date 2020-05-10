"Це ганебно!" Спортивний коментатор розкритикував владу Росії через коронавiрус

Знаменитий російський коментатор Геннадій Орлов обрушився з критикою влади Росії за поганий захист лікарів від коронавiрусу.

Геннадій Орлов виступив на захист лікарів

"Зараз хто тільки не дає копняка владi, тому що стільки огріхів. Скільки лікарів померло в Петербурзі - це просто ганебно. Померли через те, що не були захищені. Хто за це буде відповідати? Хтось же повинен відповідати. Лікарі розповідають про це, і я більше вірю цим лікарям, ніж Малишевої і всім іншим, хто сидить на Першому каналі. Лікарі вмирають, а їм ще не хочуть платити. Вважають, що самі собі вони мали зшити маски", - сказав Орлов у своєму інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви в Санкт-Петербурзі", текст якого наводить Чемпіонат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вечір 9 травня в Росії зареєстрували 10 817 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість заражених досягло майже 200 тисяч.

За день в РФ померло 104 людини, всього – 1 827 з початку поширення СOVID-19. Кількість виписаних пацієнтів зросла до 31 916 осіб.

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