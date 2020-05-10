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11 травня • оновлено в 00:00
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"Це ганебно!" Спортивний коментатор розкритикував владу Росії через коронавiрус

3.4т
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Знаменитий російський коментатор Геннадій Орлов обрушився з критикою влади Росії за поганий захист лікарів від коронавiрусу.

Геннадій Орлов виступив на захист лікарів

Геннадій Орлов виступив на захист лікарів

"Зараз хто тільки не дає копняка владi, тому що стільки огріхів. Скільки лікарів померло в Петербурзі - це просто ганебно. Померли через те, що не були захищені. Хто за це буде відповідати? Хтось же повинен відповідати. Лікарі розповідають про це, і я більше вірю цим лікарям, ніж Малишевої і всім іншим, хто сидить на Першому каналі. Лікарі вмирають, а їм ще не хочуть платити. Вважають, що самі собі вони мали зшити маски", - сказав Орлов у своєму інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви в Санкт-Петербурзі", текст якого наводить Чемпіонат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вечір 9 травня в Росії зареєстрували 10 817 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість заражених досягло майже 200 тисяч.

За день в РФ померло 104 людини, всього – 1 827 з початку поширення СOVID-19. Кількість виписаних пацієнтів зросла до 31 916 осіб.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Геннадий Орлов - теперь ты для украинцев Орёл!
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Коронавірус. Найважливіше

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