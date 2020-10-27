Це ганьба і для Росії і для Путіна, – оглядач Dagbladet про рішення CAS ADD

Авторитетний оглядач норвезького видання Dagbladet Естен Сетер вважає, що рішення панелі Спортивного арбітражного суду (CAS ADD) визнати російського біатлоніста Євгена Устюгова винним в порушенні антидопінгових правил, завдало серйозного удару по авторитету президента Росії.

Всі результати Устюгова на Іграх 2014 року було анульовано.

"Він був засуджений Спортивним арбітражним судом (CAS) за шахрайство з аналізами крові. Це означає, що росіяни втрачають олімпійське "золото" в чоловічій біатлонній естафеті в Сочі, а також Росія більше не є переможницею в медальному заліку зимових Олімпійських ігор 2014 року. Саме по собі це вже велика поразка для Володимира Путіна", – написав Сетер.

Сетер зазначає, що Олімпійські ігри в Сочі були суто особистою іграшкою президента Росії.

"Під керівництвом Путіна велика держава залучила іноземних зірок і надала їм російське громадянство, щоб країна-господиня в кінцевому підсумку зуміла посісти перше місце за кількістю медалей. Це перше місце зникло минулої ночі. Це ганьба і для Росії, і для Путіна", - підсумував журналіст.

Раніше знаменитий коментатор Дмитро Губернієв визнав, що російські спортсмени приймали допінг.

Нагадаємо, що 9 грудня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Росію від участі у всіх великих міжнародних змаганнях на чотири роки. Спортсмени з РФ можуть виступати на турнірах виключно в нейтральному статусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков, який став головним свідком в допінговий скандал Росії, заявив, що РФ повинна бути повністю усунена від Олімпіади в Токіо.