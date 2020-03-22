Колишній професійний гравець в Dota 2 Хенрік AdmiralBulldog Анберг з негативом висловився про президентство Володимира Путіна.

Хенрік AdmiralBulldog Анберг

"Я здивований, що в Росії майже немає заражених коронавірусом, адже країна така величезна. Я збентежений. Можливо, це брехня... Скільки Путін вже при владі? А, що це? Вже 20 років? Коли почнуться вибори, він не стане міняти правила під себе? У 2024 році в Росії вибори президента, хммм. Як він може займати пост президента 20 років? Цей хлопець шахраює. Ганьба", – цитує кіберспортсмена sports.ru.

Хенрік AdmiralBulldog Анберг виступав за Alliance з 2013 по 2016 рік. У складі команди він здобув перемогу в ряді престижних турнірів. Також він став чемпіоном світу на The International 2013.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазовий чемпіон світу з боїв без правил Магомедхан Гамзатханов, відомий в спортивному світі як Вовк-хан із захопленням порівняв президента Росії Володимира Путіна з Йосипом Сталіним і отримав порцію критики у відповідь.

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