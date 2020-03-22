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22 березня • оновлено в 13:21
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"Це ганьба": Хенрік AdmiralBulldog Анберг назвав Путіна шахраєм

3.8т
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Колишній професійний гравець в Dota 2 Хенрік AdmiralBulldog Анберг з негативом висловився про президентство Володимира Путіна.

Хенрік AdmiralBulldog Анберг

Хенрік AdmiralBulldog Анберг

"Я здивований, що в Росії майже немає заражених коронавірусом, адже країна така величезна. Я збентежений. Можливо, це брехня... Скільки Путін вже при владі? А, що це? Вже 20 років? Коли почнуться вибори, він не стане міняти правила під себе? У 2024 році в Росії вибори президента, хммм. Як він може займати пост президента 20 років? Цей хлопець шахраює. Ганьба", – цитує кіберспортсмена sports.ru.

Хенрік AdmiralBulldog Анберг виступав за Alliance з 2013 по 2016 рік. У складі команди він здобув перемогу в ряді престижних турнірів. Також він став чемпіоном світу на The International 2013.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазовий чемпіон світу з боїв без правил Магомедхан Гамзатханов, відомий в спортивному світі як Вовк-хан із захопленням порівняв президента Росії Володимира Путіна з Йосипом Сталіним і отримав порцію критики у відповідь.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кіберспорт
Особа
Володимир Путін
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну ёп ты, если "спортсмен" сказал, тогда да! Точно, ПутЕн врёт!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлод*билы, вы сами поняли этот поток сознания? Или вам все равно? Главное, что в очередной раз рашкафсе?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Понимаю его разочарование. Но почему известный фсемумиру чемпиён мира слушает Пyтена а не бразильского футбалиста Анри или Саньку Скотника ну или авторитетного микpoбиолога уссатого Бацьку? По их неопровержымым данным в России миллионы зapaженных и сотни мильонов yмeрших. Такие данaые не тоьлко чемпиёна мира, такая статистика любого среднестатистического xaxла в устойчивую двухнедельную пыримогу въeбaшыт.
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Спорт Інші види спорту
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