"Це фіаско, алкаш": Хабіб і МакГрегор влаштували розбірки

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор влаштував розборки з росіянином Хабібом Нурмагомедова.

Все почалося з відповіді ірландця президенту промоушена Дейнi Уайту, який заявив, що Конор більше не той хлопець, який може вибирати собі бої, а Хабіб Нурмагомедов – бос.

"Це хто не той хлопець? У вашого хлопчика був турнір в наметі. Це був намет на довбаному піску. Продовжуйте обманювати свою конячку. Чемпіонат нюхання черепашок", – написав Макгрегор.

Хабіб відреагував на твіт Конора: "Це фіаско, алкаш".

Макгрегор теж відповів, причому російською мовою: "Побачимося в Москві, кицька". Слідом Хабіб написав: "У Москві гвалтівників не чекають".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоював чемпіонство 6 жовтня 2018 року, перемігши МакГрегора.

При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора.

У вересні Хабіб переміг Дастіна Пор'є задушливим прийомом і захистив чемпіонський пояс UFC в легкій вазі.

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