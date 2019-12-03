Переможцям відкритого чемпіонаті Чорнозем'я з бодібілдингу IFBB, який пройшов 1 грудня 2019 року в місті Курськ, замість цінних кубків вручили по коробці піци.

Відповідні фотографії з церемонії нагородження з'явилися в соціальних мережах, викликавши бурхливе обурення у вболівальників.

Одні фанати назвали такий підхід до нагородження "дном" і "ганьбою". Інші не соромилися у виразах, публікуючи лише образи на адресу організаторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська фітнес-тренерка, що стала зіркою в ЗМІ, виявилася повією. Анкету росіянки знайшли на одному спеціалізованому сайті для самотніх багатих чоловіків, де вона навіть пройшла перевірку адміністрацією ресурсу, а також отримала безліч відгуків від завсідників. Вдячні клієнти були захоплені якістю "тренувань".

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