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3 грудня • оновлено в 20:26
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"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт

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Переможцям відкритого чемпіонаті Чорнозем'я з бодібілдингу IFBB, який пройшов 1 грудня 2019 року в місті Курськ, замість цінних кубків вручили по коробці піци.

Відповідні фотографії з церемонії нагородження з'явилися в соціальних мережах, викликавши бурхливе обурення у вболівальників.

Одні фанати назвали такий підхід до нагородження "дном" і "ганьбою". Інші не соромилися у виразах, публікуючи лише образи на адресу організаторів.

"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт

"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт

"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
"Це дно": в Росії переможців турніру замість кубків нагородили піцою - фотофакт
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Автор
Максим Богданов
Теми
культуризм і бодібілдинг Дієти та фітнес
Місце
Росія Курськ
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