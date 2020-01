"Це чудо!" Спортсмен виконав унікальний кидок і увійшов в історію

Англійський гравець в боулз Нік Бретт виконав фантастичний кидок на турнірі World Indoor Bowls Championships.

Боулз - це традиційна англійська спортивна гра, дуже популярна в країнах Британської співдружності, головна мета в якій - підкотити асиметричні кулі якомога ближче до невеликоої білоої кулі, яка називається "джек" (jack) або "кiттi" (kitty).

Бретту вдалося настільки вірно розрахувати траєкторію свого снаряда, що він прокотившись все поле встав точно поруч з "джеком".

У мережі цей кидок назвали найвеличнішимв історії цього виду спорту. У Twitter ролик з Бреттом за кілька днів зібрав понад 9 млн переглядів.

I present to you the greatest athlete of our generation pic.twitter.com/DeUyStTBpy