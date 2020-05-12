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12 травня • оновлено в 17:12
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"Це чітко видно": український борець Богдан Грицай, який кинув виклик Усику, відповів боксеру

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Український борець вільного стилю Богдан Грицай, який кинув виклик Олександру Усику, відмовився від боксерського поєдинку з ним. Він вважає, що Усик першим викликав його на бій, а він вибрав вид єдиноборств.

"Усик не погодився на бій. Він запропонував мені бій без правил. Не я, а він розповідав, що "диванний експерт" заходить у двері, і він його нокаутує. Бокс? Для мене це неприйнятно. Це він мені запропонував бій. Це чітко видно на відео. А я і є той "диванний експерт". Я прийняв його виклик. На відео чітко видно, що людина заходить не в ті двері, і він її нокаутує. Ви бачите на відео, де правила, зважування, медкомісія про яку він говорить? Там немає правил, і тому я вирішив, що бій без правил", – цитує слова Грицая видання XSPORT.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

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Нагадаємо, що раніше боксер опублікував відео, показавши, як буде розбиратися з "диванними експертами", які критикують його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відмовився виходити на бій без правил з Грицаєм і запропонував йому зустрітися в боксерському рингу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Усик
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