Президент Росії Володимир Путін піддався глузуванням в інтернеті, після того як заявив, що "самбо - це національний вид спорту в РФ".
Володимир Путін
Костянтин Завражін / РГ
"Самооборона без зброї - це єдиноборство, яке стало яскравою, зрозумілою для сотень тисяч, а може, для мільйонів людей, візитною карткою нашої національної фізкультури і спорту", - зазначив глава РФ.
"Самбо - наш национальный вид спорта, наша визитная карточка": Путин поздравил победителей чемпионата по боевому самбо pic.twitter.com/AzHTwNOO1X— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2020
"По-моєму самбо це щось гейське. Два мужика в трико труться геніталіями один до одного... Та ще в таких позах... У житті так не б'ються", - відзначають одні користувачі.
"Національний вид спорту самбо? А Путін знає історію створення цього виду боротьби?" - задаються питанням інші.
"Самбо - наш національний вид спорту, наша візитна картка": Путін привітав переможців чемпіонату з бойового самбо pic.twitter.com/AzHTwNOO1X- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) February 22, 2020
"Візитна картка, яка нікому нафіг не здалася", "А може краще, що нашою візитною карткою було гарне життя людей, щоб не питали цього хлопця, як прожити на 10800", - іронізують інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня президент Росії Володимир Путін взяв участь у передноворічному матчі Нічний хокейної ліги на Червоній площі і був висміяний в мережі
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