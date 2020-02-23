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23 лютого • оновлено в 17:13
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"Труться геніталіями": Путіна висміяли в мережі за новий "національний вид спорту Росії"

5.7т
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Президент Росії Володимир Путін піддався глузуванням в інтернеті, після того як заявив, що "самбо - це національний вид спорту в РФ".

Володимир Путін

Володимир Путін

Костянтин Завражін / РГ

"Самооборона без зброї - це єдиноборство, яке стало яскравою, зрозумілою для сотень тисяч, а може, для мільйонів людей, візитною карткою нашої національної фізкультури і спорту", - зазначив глава РФ.

"По-моєму самбо це щось гейське. Два мужика в трико труться геніталіями один до одного... Та ще в таких позах... У житті так не б'ються", - відзначають одні користувачі.

"Національний вид спорту самбо? А Путін знає історію створення цього виду боротьби?" - задаються питанням інші.

"Візитна картка, яка нікому нафіг не здалася", "А може краще, що нашою візитною карткою було гарне життя людей, щоб не питали цього хлопця, як прожити на 10800", - іронізують інші.

Путіна висміяли в мережі за "національний вид спорту РФ"
Путіна висміяли в мережі за "національний вид спорту РФ"
Путіна висміяли в мережі за "національний вид спорту РФ"
Путіна висміяли в мережі за "національний вид спорту РФ"
Путіна висміяли в мережі за "національний вид спорту РФ"
Путіна висміяли в мережі за "національний вид спорту РФ"
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня президент Росії Володимир Путін взяв участь у передноворічному матчі Нічний хокейної ліги на Червоній площі і був висміяний в мережі

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
самбо
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлам привычней на гeй-пapaдах дyпами щеголять.
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8
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Опять россияне пишущие на мове?)))))
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9
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Ukr Igore
Ukr Igore
Захаров Дмитрий, Типий ольгінський бот . Мов декілька сотен у світі.Якщо хотів сказати шось розумне то слід казати :...які пишуть українською.
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