Президент Росії Володимир Путін піддався глузуванням в інтернеті, після того як заявив, що "самбо - це національний вид спорту в РФ".

Володимир Путін Костянтин Завражін / РГ

"Самооборона без зброї - це єдиноборство, яке стало яскравою, зрозумілою для сотень тисяч, а може, для мільйонів людей, візитною карткою нашої національної фізкультури і спорту", - зазначив глава РФ.

"Самбо - наш национальный вид спорта, наша визитная карточка": Путин поздравил победителей чемпионата по боевому самбо pic.twitter.com/AzHTwNOO1X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2020

"По-моєму самбо це щось гейське. Два мужика в трико труться геніталіями один до одного... Та ще в таких позах... У житті так не б'ються", - відзначають одні користувачі.

"Національний вид спорту самбо? А Путін знає історію створення цього виду боротьби?" - задаються питанням інші.

"Самбо - наш національний вид спорту, наша візитна картка": Путін привітав переможців чемпіонату з бойового самбо pic.twitter.com/AzHTwNOO1X - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) February 22, 2020

"Візитна картка, яка нікому нафіг не здалася", "А може краще, що нашою візитною карткою було гарне життя людей, щоб не питали цього хлопця, як прожити на 10800", - іронізують інші.

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