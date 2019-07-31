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Триразовий чемпіон ударив уболівальника по обличчю і продовжив роздавати автографи

1.4т Читати матеріал російською

Триразовий чемпіон найсильнішого дивізіону американської гоночної серії NASCAR і переможець прообразу "Індікар" Indy Racing League 1996-1997 років Тоні Стюарт став учасником скандалу.

У минулі вихідні Тоні вийшов на старт власної серії спринт-карів у Міннесоті, але не дістався до фінішу через вибух двигуна. Одному з глядачів це не сподобалося, і він почав викрикувати в сторону Стюарта – спочатку пілот стримувався, але потім наздогнав кривдника і врізав йому по обличчю.

Після інциденту чемпіон NASCAR продовжив роздавати автографи, як ні в чому не бувало.

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США
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