Триразовий чемпіон світу помер у Росії

Триразовий чемпіон світу в кульовій стрільбі з гвинтівки Олег Лапкін помер у віці 79 років, повідомляється на офіційному сайті Стрілецького союзу Росії.

Лапкін десять разів ставав чемпіоном Європи і три рази – срібним призером. Одним із найуспішніших його учнів є олімпійський чемпіон Артем Хаджібеков, з яким він також створив відомий усьому світу стрілецький тренажер Скатт.

Олег Лапкін СЕ

"Стрілецький союз Росії та стрілецьке співтовариство сумує і висловлює свої найщиріші співчуття рідним і близьким Олега Олександровича. Світла пам'ять про нього назавжди збережеться в серцях людей, які його знали", – йдеться в повідомленні.

З 1974 по 1992 рік Лапкін був старшим тренером національної збірної з кульової стрільби. З 1993 по 2007 рік він обіймав посаду головного тренера збірної Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійський чемпіон із вільної боротьби 1964 року народження, чотириразовий чемпіон світу з вільної боротьби, чемпіон і призер чемпіонатів СРСР, заблукав і помер у Підмосков'ї.