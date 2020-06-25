Триразова чемпіонка світу з веслування потонула в Тихому океані

Анжела Медсен (ліворуч) на чемпіонаті світу з паралімпійської веслування в 2006 році

Триразова чемпіонка світу з паралімпійського веслування та бронзова призерка Паралімпійських ігор 2012 року в штовханні ядра Анжела Медсен загинула, намагаючись перетнути Тихий океан.

Берегова охорона знайшла її мертвою, прив'язаною до човна.

Смерть 60-річної спортсменки підтвердила в Facebook її дружина Деб Медсен: "З надзвичайним сумом, я повинна оголосити, що Анжела Медсен не завершить свій сольний похід на Гаваях".

Анжела Медсен (праворуч)

Медсен на своєму човні стартувала в квітні в Каліфорнії, намагаючись стати першою паралізованою жінкою, якій вдалося самотужки перетнути Тихий океан. У липні Медсен планувала доплисти до Гаваїв, подолавши відстань у чотири тисячі кілометрів.

"Це був явний ризик з самого першого дня, і Анжела знала про це більше, ніж будь-хто інший. Вона була готова померти, займаючись тим, що любила найбільше", – заявила режисер Сорайя Сімі, яка знімала документальний фільм про подорож Медсен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійський каякер Джеремі Уорсі загубився в морі і потонув, записавши останні хвилини свого життя на відео і опублікував їх в Facebook.