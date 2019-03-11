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Триразова чемпіонка світу вчинила самогубство

2.6тЧитати матеріал російською

Титулована американська велогонщиця Келлі Кетлін вчинила самогубство в віці 23-х років. Цією інформацією поділилися батько спортсменки і її сестра.

Тіло спортсменки було виявлено в її будинку в штаті Каліфорнія (США) ще 8 березня, проте ніяких подробиць інциденту немає і причини самогубства досі невідомі, повідомляє VeloNews.

Келі Кетлін

Келі Кетлін

Кетлін є триразовою чемпіонкою світу в командній гонці 2016, 2017, 2018 роках. На літній Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро Кетлін виграла срібну медаль у складі збірної США.

Цікаво, що Кетлін мала не тільки високі спортивні досягнення, недавно американка отримала ступінь магістра з обчислювальної математики в університеті Стенфорда. Крім цього, вона вважалася талановитої скрипалькою і артисткою.

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